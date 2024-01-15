Павлюченкова победила Векич в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open.
В первом круге россиянка обыграла хорватку Донну Векич — 6:4, 6:4.
Во втором круге Павлюченкова встретится с победителем матча Тейлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова — Донна Векич (Хорватия, 21) — 6:4, 6:4
Новости