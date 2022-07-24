Павлюченкова планирует выступить на Australian Open в 2023 году

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова планирует восстановиться от травмы к январю, чтобы выступить на Australian Open 2023 года.

«В моем идеальном мире хочу начать полноценно тренироваться в конце сентября, — сказал Павлюченкова ТАСС. — Если мне дадут зеленый свет, так как доктор в Германии, в Мюнхене, мне нужно будет еще один раз вернуться. Соответственно, начать в конце сентября, ближе к октябрю предсезонную подготовку. Начать сезон в конце декабря — в январе в Австралии. Да, планирую выступить на Открытом чемпионате Австралии».

17 мая Павлюченкова снялась с Roland Garros и из-за травмы досрочно завершила сезон.

«У меня был такой изначально план. Но, к сожалению, такая противная травма сухожилия, поэтому не знаю, сколько это. Пока скрестила пальцы, все выглядит вроде позитивно», — добавила Павлюченкова.

Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах Большого шлема является выход в финал Roland Garros в 2021 году.