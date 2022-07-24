Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:21

Павлюченкова планирует выступить на Australian Open в 2023 году

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова планирует восстановиться от травмы к январю, чтобы выступить на Australian Open 2023 года.

«В моем идеальном мире хочу начать полноценно тренироваться в конце сентября, — сказал Павлюченкова ТАСС. — Если мне дадут зеленый свет, так как доктор в Германии, в Мюнхене, мне нужно будет еще один раз вернуться. Соответственно, начать в конце сентября, ближе к октябрю предсезонную подготовку. Начать сезон в конце декабря — в январе в Австралии. Да, планирую выступить на Открытом чемпионате Австралии».

17 мая Павлюченкова снялась с Roland Garros и из-за травмы досрочно завершила сезон.

«У меня был такой изначально план. Но, к сожалению, такая противная травма сухожилия, поэтому не знаю, сколько это. Пока скрестила пальцы, все выглядит вроде позитивно», — добавила Павлюченкова.

Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах Большого шлема является выход в финал Roland Garros в 2021 году.

Источник: https://tass.ru/sport/15298141
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кирьос рассказал о своем отношении к Джоковичу, Надалю и Федереру
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости