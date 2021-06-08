Павлюченкова обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6:7 (2:7), 6:2, 9:7) в 1/4 финала Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 35 минут. Павлюченкова сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и шести реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы — пять эйсов, шесть двойных и три успешных брейк-пойнта.

В полуфинале россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек. Для Анастасии это первый полуфинал турнира «Большого шлема».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — 6:7 (2:7), 6:2, 9:7