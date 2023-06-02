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Сегодня, 15:41

Павлюченкова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в третьем круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Павлюченкова сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. На счету Потаповой 2 эйса, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Следующей соперницей Павлюченковой станет бельгийка Элисе Мертенс.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия, 24) — 4:6, 6:3, 6:0

Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
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