Павлюченкова и Севастова вылетели в третьем круге парного турнира US Open
08:26
Китайская пара Дуань Инин/Чжэн Сайсай обыграла дуэт Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) (6:4, 6:3) в третьем раунде US Open в женском парном разряде. Матч продолжался один час и 23 минуты.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай, 12) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) — 6:4, 6:3