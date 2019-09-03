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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Павлюченкова и Севастова вылетели в третьем круге парного турнира US Open

08:26
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Китайская пара Дуань Инин/Чжэн Сайсай обыграла дуэт Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) (6:4, 6:3) в третьем раунде US Open в женском парном разряде. Матч продолжался один час и 23 минуты.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай, 12) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) — 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2019/12/35/

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