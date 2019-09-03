Павлюченкова и Севастова вылетели в третьем круге парного турнира US Open

Китайская пара Дуань Инин/Чжэн Сайсай обыграла дуэт Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) (6:4, 6:3) в третьем раунде US Open в женском парном разряде. Матч продолжался один час и 23 минуты.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай, 12) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) — 6:4, 6:3