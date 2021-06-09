Павлюченкова и Рыбакина не смогли выйти в полуфинал парного разряда Roland Garros
16:53
Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина остановились на стадии четвертьфинала парного разряда Открытого чемпионата Франции. Они проиграли дуэту Магда Линетт (Польша) — Бернарда Пера (Франция).
Накануне Павлюченкова победила свою напарницу в четвертьфинале одиночного разряда.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 7:5, 4:6, 6:2
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