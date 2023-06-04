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Сегодня, 15:35

Павлюченкова — 3-я теннисистка не из топ-250, которая вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Как сообщает Opta, 333-я ракетка мира стала третьей теннисисткой, не входящей в топ-250 рейтинга WTA, которой удалось выйти в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в Открытую эру. Ранее это удавалось Мартине Хингис (АО-2006) и Кайи Канепи (US Open-2017).

Прошлый сезон 31-летняя Павлюченкова досрочно завершила из-за травмы. Ее первый официальный матч после возвращения прошел на турнире в Аделаиде в январе 2023 года, где она в первом круге проиграла Жиль Тайкманн.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Павлюченкова встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия).

Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
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