Павич и Соарес выиграли парный турнир US Open
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На US Open завершился мужской парный турнир.
В финале победили хорват Мате Павич и бразилец Бруну Соарес. Они оказались сильнее дуэта Весли Колхоф/Никола Мектич (Голландия/Хорватия) — 7:5, 6:3. Матч продолжался один час и 32 минуты.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Финал
Мате Павич/Бруну Соарес (Хорватия/Бразилия) — Весли Колхоф/Никола Мектич (Голландия/Хорватия, 8) — 7:5, 6:3