Павич и Соарес выиграли парный турнир US Open

На US Open завершился мужской парный турнир.

В финале победили хорват Мате Павич и бразилец Бруну Соарес. Они оказались сильнее дуэта Весли Колхоф/Никола Мектич (Голландия/Хорватия) — 7:5, 6:3. Матч продолжался один час и 32 минуты.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Финал

Мате Павич/Бруну Соарес (Хорватия/Бразилия) — Весли Колхоф/Никола Мектич (Голландия/Хорватия, 8) — 7:5, 6:3