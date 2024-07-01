Российский теннисист Павел Котов сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Время начала — в 13.00 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке. В России официальной трансляции теннисных турниров нет. В прямом эфире смотреть матч Котов — Томпсон можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В истории очных противостояний соперники встречались один раз. Это было в апреле 2024 года на «мастерсе» в Мадриде. Тогда победил Котов со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

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