Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:00

Павел Котов — Джордан Томпсон: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Котов сыграет с Томпсоном в первом круге Уимблдона 1 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Котов.
Фото AFP

Российский теннисист Павел Котов сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Время начала — в 13.00 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке. В России официальной трансляции теннисных турниров нет. В прямом эфире смотреть матч Котов — Томпсон можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В истории очных противостояний соперники встречались один раз. Это было в апреле 2024 года на «мастерсе» в Мадриде. Тогда победил Котов со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Павел Котов
0
Читайте также
Загитова приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
Восемь российских вратарей выбрали на драфте НХЛ-2024
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Синнер — фаворит, Джокович — максимум в четвертьфинале. Варианты на Уимблдон
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 1 июля: Андреева — Фрухвиртова, Бектас — Соболенко и другие
Матчи Медведева, Мирры Андреева, Алькараса. Онлайн-трансляция Уимблдона
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев — Ковачевич, Синнер — Ханфманн и другие
Уимблдон 2024: где смотреть прямые трансляции матчей
Уимблдон 2024: кто из российских теннисисток играет в женском турнире «Большого шлема» в Лондоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 1 июля: Андреева — Фрухвиртова, Бектас — Соболенко и другие

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости