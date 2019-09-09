Павел Колобков: «Уверен, что Медведев может побороться за олимпийское золото»

Министра спорта России Павел Колобков отметил, что россиянин Даниил Медведев продемонстрировал большой потенциал и волю к победе в финале US Open против Рафаэля Надаля (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).

— То, что Даниил Медведев стал финалистом турнира, большая победа российского тенниса. Мне не удалось посмотреть матч полностью из-за перелета в Ханты-Мансийск, — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта. — Видел начало встречи, а завершение матча уже досматривал в аэропорту по прилету, стоял у телеэкрана, очень переживал.

Рад, что Медведев сумел переломить ход игры и навязать борьбу Надалю. Даниил продемонстрировал большой потенциал и волю к победе, и уверен, что он может в следующем году побороться за олимпийское золото.

