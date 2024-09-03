Бадоса — о матче с Наварро: «Иногда сильное желание победить совсем не помогает»

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свое поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США американке Эмме Наварро (2:6, 5:7).

Во втором сете 26-летняя испанка вела по геймам со счетом 5:2, однако упустила преимущество.

«Я очень расстроена своим сегодняшним уровнем. Думаю, она играла очень хорошо и прекрасно справилась с ситуацией, а я у меня была катастрофа. Я очень сильно хотела победить, но иногда это совсем не помогает», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

В полуфинале Открытого чемпионата США Наварро встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).