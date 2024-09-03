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Сегодня, 20:26

Наварро в двух сетах обыграла Бадосу и вышла в полуфинал US Open-2024

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Эмма Наварро.
Фото USA Today Sports

Американская теннисистка Эмма Наварро в двух сетах обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу в четвертьфинальном матче US Open-2024 — 6:2, 7:5.

Бадоса один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех заработанных. У Наварро ни одного эйса, одна двойная и три реализованных брейка из четырех.

В полуфинале Открытого чемпионата США Наварро встретится с победительницей матча Циньвэнь Чжэн — Арина Соболенко (Белоруссия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эмма Наварро (США, 13) — Паула Бадоса (Испания, 26) — 6:2, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/35/
Теннис
US Open
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