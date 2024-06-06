Пары полуфиналистов и расписание матчей «Ролан Гаррос»: кто и когда сыграет

Матчи 1/2 финала «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде пройдут 7 июня в Париже (Франция). Норвежец Каспер Рууд сыграет с немцем Александром Зверевым, а испанец Карлос Алькарас встретится с итальянцем Янником Синнером.

«СЭ» публикует информацию о расписании матчей Открытого чемпионата Франции-2024 в пятницу. Время начала игр — московское.

Расписание матчей 1/2 финала «Ролан Гаррос» у мужчин

7 июня. 15.30. Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия)

7 июня. 15.30. Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия)

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» в мужском турнире является серб Новак Джокович. В 2023 году он обыграл в финале в трех сетах Каспера Рууда (7:6 (7-1), 6:3, 7:5).

Победитель мужского турнира Открытого чемпионата Франции-2024 заработает 2,4 миллиона евро.

Теннис: новости и обзоры матчей, расписание турниров и календарь игр, актуальная статистика на сайте «СЭ».