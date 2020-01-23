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«Парень, ты сумасшедший». Осака в восторге от игры Медведева

15:55
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Японская теннисистка Наоми Осака в Twitter сделал репост момента игры Даниила Медведева. 22-летнияя спортсменка не в первый раз высказывает восторг от игры россиянина.

«Парень, ты сумасшедший», — написала Осака.

Наоми и Даниил не в первый раз говорят друг о друге в социальных сетях. О дружеских переписках теннисистов можно почитать в материале «СЭ».

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