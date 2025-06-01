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Свитолина обыграла Паолини и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

В четвертом круге 14-я ракетка мира со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1 победила итальянку Ясмин Паолини (4-я ракетка), отыгравшись с 1:4 во втором сете. Матч длился 2 часа 27 минут.

Свитолина за игру реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. У Паолини — 6 из 14.

Украинка за выход в полуфинал поспорит с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Ига Свентек (Польша).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина, 13) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:1

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Ролан Гаррос
Элина Свитолина
Ясмин Паолини
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