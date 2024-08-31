Путинцева проиграла Паолини в третьем круге US Open
Итальянская теннисистка Ясмин Паолини обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в третьем круге US Open — 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 36 минут.
В следующем круге Паолини сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ясмин Паолини (Италия, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан, 30) — 6:3, 6:4
Источник: Сетка US Open
Новости