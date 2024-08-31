Путинцева проиграла Паолини в третьем круге US Open

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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в третьем круге US Open — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

В следующем круге Паолини сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан, 30) — 6:3, 6:4