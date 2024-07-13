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Паолини о поражении от Крейчиковой: «Сегодня все еще хороший день — я играла в финале Уимблдона»

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала поражение в финале Уимблдона от чешки Барборы Крейчиковой (2:6, 6:2, 4:6).

«Сейчас мне немного грустно, но я стараюсь продолжать улыбаться. Я должна помнить, что сегодня все еще хороший день — я играла в финале Уимблдона. В детстве я смотрела такие матчи по телевизору. Должна сказать, болела я за Федерера», — сказала Паолини в интервью после матча.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 28-летней чешки 6 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. У 28-летней итальянки 3 подачи навылет, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Паолини проиграла второй финал турнира «Большого шлема» подряд: на «Ролан Гаррос» она уступила Иги Свентек (2:6, 1:6).

Уимблдон
Барбора Крейчикова
Ясмин Паолини
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