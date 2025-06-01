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1 июня 2025, 17:16

Паолини — о поражении от Свитолиной: «Я не использовала свои шансы должным образом»

Сергей Ярошенко

Четвертая ракетка мира Ясмин Паолини прокомментировала поражение от украиники Элины Свитолиной в четвертом круге «Ролан Гаррос» (6:4, 6:7 (6:8), 1:6).

«Это был тяжелый матч. Думаю, мы сыграли отлично. У меня были шансы. Я не воспользовалась ими. Это теннис. Поэтому принять поражение сложно. Но я должна. Она — отличный игрок. Я не использовала свои шансы должным образом. Может быть, на одном из матчболов мне следовало сыграть иначе. Как я уже сказала, она — отличный игрок и это теннис, иногда поражения случаются. Да, их тяжело признавать, но это необходимо делать», — сказала итальянка на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира 30-летняя украинка сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Ига Свентек (Польша).

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Теннис
Ролан Гаррос
Элина Свитолина
Ясмин Паолини
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