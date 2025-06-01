Паолини — о поражении от Свитолиной: «Я не использовала свои шансы должным образом»

Четвертая ракетка мира Ясмин Паолини прокомментировала поражение от украиники Элины Свитолиной в четвертом круге «Ролан Гаррос» (6:4, 6:7 (6:8), 1:6).

«Это был тяжелый матч. Думаю, мы сыграли отлично. У меня были шансы. Я не воспользовалась ими. Это теннис. Поэтому принять поражение сложно. Но я должна. Она — отличный игрок. Я не использовала свои шансы должным образом. Может быть, на одном из матчболов мне следовало сыграть иначе. Как я уже сказала, она — отличный игрок и это теннис, иногда поражения случаются. Да, их тяжело признавать, но это необходимо делать», — сказала итальянка на пресс-конференции.