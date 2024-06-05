Паолини эмоционально прокомментировала победу над Рыбакиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала свой выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024 после победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:2, 4:6, 6:4).

«Это непередаваемое чувство. Невероятно тяжелый матч. Я была слишком эмоциональна во втором сете. Потом сказала себе, что все в порядке, напомнила самой себе, что она сильная чемпионка. Такое может случиться. Просто борись и старайся отбивать каждый мяч. Это сработало. Я здесь.

Спасибо, что пришли (зрителям). Я впервые играю на этом прекрасном корте Это приятно. Я счастлива, что одержала победу в своем первом матче здесь, потому что это один из лучших кортов в мире», — сказала Паолини в интервью на корте.

В полуфинале Паолини сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).