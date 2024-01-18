Панова вышла во второй круг парного турнира Australian Open

Россиянка Александра Панова в паре с испанкой Кристиной Букшей в первом круге Australian Open обыграла чешку Марию Боузкову и Сару Соррибес Тормо из Испании.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4. На счету победительниц 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Панова и Букша встретятся с победителями матча Элина Аванесян/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — Дэниэлл Коллинз/Надежда Киченок (США/Украина).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия) — Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания, 12) — 6:2, 2:6, 6:4