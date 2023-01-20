Панова в паре с Дзаламидзе проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Александра Панова в паре с Нателой Дзаламидзе из Грузии проиграла в первом круге Australian Open-2023.

Спортсменки уступили чешке Линде Фрухвиртовой и американке Элисон Риске со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.

Во втором круге Фрухвиртова и Риске сыграют с чешской парой Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Линда Фрухвиртова/Элисон Риске (Чехия/США) — Натела Дзаламидзе/Александра Панова (Грузия/Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5