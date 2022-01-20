Оже-Альяссим победил Давидович-Фокину во втором круге Australian Ope

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу над Алехандро Давидович-Фокиной в матче второго круга Australian Open.

Встреча продолжалась 4 часа 19 минут и завершилась со счетом 7:6, 7:6, 6:7, 7:6.

Таким образом, Оже-Альяссим вышел в третий круг Australian Open, где встретится с британцем Дэниэлом Эвансом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Следующий соперник

Дэниэл Эванс (Великобритания, 24)