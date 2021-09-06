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Оже-Альяссим обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал US Open

06:17
Феликс Оже-Альяссим. Фото AFP
Феликс Оже-Альяссим. Фото AFP
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвертом круге US Open обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. Канадец сделал 24 эйса и 8 двойных ошибок, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 15. У американца 10 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также один брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале Оже-Альяссим встретится с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом.

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Сергей Разин все материалы автора

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