Оже-Альяссим обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал US Open
06:17
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвертом круге US Open обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. Канадец сделал 24 эйса и 8 двойных ошибок, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 15. У американца 10 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также один брейк-пойнт из пяти.
В четвертьфинале Оже-Альяссим встретится с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом.
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