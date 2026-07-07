Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Оже-Альяссим — Джокович: прямая видеотрансляция, где смотреть онлайн матч четвертьфинала Уимблдона

Феликс Оже-Альяссим и Новак Джокович сыграют в 1/4 финала Уимблдона 7 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Новак Джокович.
Фото Getty Images

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим и серб Новак Джокович сыграют в 1/4 финала Уимблдона-2026 во вторник, 7 июля. Начало — после 17.30 по московскому времени.

Феликс Оже-Альяссим — Новак Джокович: прямая трансляция матча Уимблдона (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

25-летний Оже-Альяссим занимает четвертое место в рейтинге ATP. 39-летний Джокович — восьмая ракетка мира.

В 1/8 финала «мейджора» в Лондоне представитель Канады победил испанца Алехандро Давидовича Фокина в пятисетовом матче — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1. Сербский теннисист в четвертом круге Уимблдона-2026 обыграл россиянина Романа Сафиуллина в четырех сетах — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Уимблдон-2026 проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Феликс Оже-Альяссим
Читайте также
«Это уникально». Подколзин зажигает в тройке c Макдэвидом и Драйзайтлем (и не забывает про Овечкина)
Лео вспомнил об отце и заставил плакать своих партнеров. Что произошло после последнего матча Месси за сборную
«Формула-1» вернется в Африку впервые с 1993-го. Гран-при примет Руанда
Популярное видео
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта...»
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта...»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Посещаемость Уимблдона в 2026 году достигла рекордной отметки
Хачанов: «Уимблдон — особенный турнир. Единственная проблема — очереди за билетами»
Зверев выше Алькараса, Свентек — вне топ-5. Как изменился рейтинг после Уимблдона
Чесноков считает закономерной победу Синнера в финале Уимблдона
Синнер вернулся: защитил титул на Уимблдоне и доказал, что провал в Париже был скорее случайностью
Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Зверев обошел Алькараса и стал вторым
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Янник Синнер — Ян-Леннард Штруфф: онлайн-транлсяция четвертьфинала Уимблдона

Иржи Легечка — Александр Зверев: прямая трансляция матча Уимблдона-2026
Новости
RSS RSS
Все новости