Оже-Альяссим — Джокович: прямая видеотрансляция, где смотреть онлайн матч четвертьфинала Уимблдона

Феликс Оже-Альяссим и Новак Джокович сыграют в 1/4 финала Уимблдона 7 июля

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим и серб Новак Джокович сыграют в 1/4 финала Уимблдона-2026 во вторник, 7 июля. Начало — после 17.30 по московскому времени.

Феликс Оже-Альяссим — Новак Джокович : прямая трансляция матча Уимблдона (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

25-летний Оже-Альяссим занимает четвертое место в рейтинге ATP. 39-летний Джокович — восьмая ракетка мира.

В 1/8 финала «мейджора» в Лондоне представитель Канады победил испанца Алехандро Давидовича Фокина в пятисетовом матче — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1. Сербский теннисист в четвертом круге Уимблдона-2026 обыграл россиянина Романа Сафиуллина в четырех сетах — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Уимблдон-2026 проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.