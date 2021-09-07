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Отте в матче с Берреттини упал на сетку и перевалился через нее

01:39
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Немецкий теннисист Оскар Отте в 1/8 финала US Open встречается с итальянцем Маттео Берреттини.

Во время одного из розыгрышей немец вышел к сетке, попытался дотянуться до мяча, но не смог удержаться на ногах и упал на сетку, после чего перевалился через нее.

Победитель матча встретится с сильнейшим в поединке Новак Джокович (Сербия) — Дженсон Бруксби (США).

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Сергей Разин все материалы автора

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