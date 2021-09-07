Отте в матче с Берреттини упал на сетку и перевалился через нее

Немецкий теннисист Оскар Отте в 1/8 финала US Open встречается с итальянцем Маттео Берреттини.

Во время одного из розыгрышей немец вышел к сетке, попытался дотянуться до мяча, но не смог удержаться на ногах и упал на сетку, после чего перевалился через нее.

What on earth was happening here? ? Otte seems to be fine!#USOpen #oscarotte pic.twitter.com/didg7bJX4f — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) September 6, 2021

Победитель матча встретится с сильнейшим в поединке Новак Джокович (Сербия) — Дженсон Бруксби (США).