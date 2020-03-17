Открытый чемпионат Франции перенесен из-за коронавируса
18:48
Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) перенесен в связи с распространением коронавируса, информирует пресс-служба соревнований.
Теперь турнир должен пройти с 20 сентября по 4 октября. Напомним, что обычно он проходил с 18 мая по 7 июня.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Le tournoi de #RolandGarros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020 pic.twitter.com/oNMMAlvfRF— Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020