Открытый чемпионат Франции перенесен из-за коронавируса

Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) перенесен в связи с распространением коронавируса, информирует пресс-служба соревнований.

Теперь турнир должен пройти с 20 сентября по 4 октября. Напомним, что обычно он проходил с 18 мая по 7 июня.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

