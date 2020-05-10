Открытый чемпионат Франции может пройти без зрителей

Президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли не исключил варианта, что Открытый чемпионат Франции будет проведен в сентябре 2020 года без зрителей, сообщает AFP.

Ранее было объявлено, что «Ролан Гаррос», проведение которого было запланировано в Париже с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Позднее появилась информация, что старт 124-го по счету турнира будет отложен на одну неделю, соревнование начнется 27 сентября.

По данным Worldometers на утро 10 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 4 101 974 человек. Зафиксировано 280 451 летальный исход, вылечились 1 441 866 человек.