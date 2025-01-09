Мирра Андреева сыграет с Боузковой в первом круге Australian Open
В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки женского турнира Открытого чемпионата Австралии-2025. Соревнования стартуют 12 января.
Победительница турнира 2024 года, белоруска Арина Соболенко в первом круге сыграет против американки Слоан Стивенс.
Соперницей россиянки Мирры Андрееевой стала чешка Мария Боузкова. Еще одна представительница России Дарья Касаткина на старте турнира встретится с Викторией Томовой из Болгарии, а Людмила Самсонова сыграет против соотечественницы Камиллы Рахимовой.
Результаты жеребьевки для россиянок в женском турнире:
Мирра Андреева — Мария Боузкова (Чехия)
Дарья Касаткина — Виктория Томова (Болгария)
Людмила Самсонова — Камилла Рахимова
Анна Блинкова — Дарья Сэвилл (Австралия)
Диана Шнайдер — Элизабетта Коччаретто (Италия)
Анастасия Павлюченкова — Юэ Юань (Китай)
Анастасия Потапова — квалифаер
Анна Калинская — квалифаер
Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)
Эрика Андреева — Сайсай Чжэн (Китай)
Вероника Кудерметова — Оливия Гадецки (Австралия).
В четвертьфинале по посеву возможны следующие пары:
Арина Соболенко (Белоруссия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
Коко Гауфф (США) — Джессика Пегула (США)
Ясмин Паолини (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан)
Ига Свентек (Польша) — Эмма Наварро (США).
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