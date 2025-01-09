Мирра Андреева сыграет с Боузковой в первом круге Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки женского турнира Открытого чемпионата Австралии-2025. Соревнования стартуют 12 января.

Победительница турнира 2024 года, белоруска Арина Соболенко в первом круге сыграет против американки Слоан Стивенс.

Соперницей россиянки Мирры Андрееевой стала чешка Мария Боузкова. Еще одна представительница России Дарья Касаткина на старте турнира встретится с Викторией Томовой из Болгарии, а Людмила Самсонова сыграет против соотечественницы Камиллы Рахимовой.

Результаты жеребьевки для россиянок в женском турнире:

Мирра Андреева — Мария Боузкова (Чехия)

Дарья Касаткина — Виктория Томова (Болгария)

Людмила Самсонова — Камилла Рахимова

Анна Блинкова — Дарья Сэвилл (Австралия)

Диана Шнайдер — Элизабетта Коччаретто (Италия)

Анастасия Павлюченкова — Юэ Юань (Китай)

Анастасия Потапова — квалифаер

Анна Калинская — квалифаер

Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)

Эрика Андреева — Сайсай Чжэн (Китай)

Вероника Кудерметова — Оливия Гадецки (Австралия).

В четвертьфинале по посеву возможны следующие пары:

Арина Соболенко (Белоруссия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

Коко Гауфф (США) — Джессика Пегула (США)

Ясмин Паолини (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан)

Ига Свентек (Польша) — Эмма Наварро (США).

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