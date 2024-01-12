Открытый чемпионат Австралии 2024: российские теннисисты в мужском разряде
Шесть российских теннисистов выступят на Australian Open-2024
В основной сетке турнира Australian Open-2024 выступят шесть российских теннисистов. Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут в Мельбурне на кортах «Мельбурн-Парк» с 14 по 28 января.
В мужском разряде на Австралиан Оупен-2024 выступят следующие российские теннисисты: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.
Матчи первого круга с участием россиян Australian Open-2024 в мужском разряде
- Даниил Медведев (3) — Теренс Атман (Франция, Q)
- Андрей Рублев (5) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия)
- Карен Хачанов (15) — Даниэль Альтмайер (Германия)
- Роман Сафиуллин — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28)
- Александр Шевченко — Хауме Муньяр (Испания)
- Павел Котов — Артур Риндеркнех (Франция)
Видеотрансляции матчей турнира «Большого шлема» в Австралии будут доступны по подписке в EurosportPlayer и в группах социальной сети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
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