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Сегодня, 15:00

Открытый чемпионат Австралии 2024: российские теннисисты в мужском разряде

Шесть российских теннисистов выступят на Australian Open-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters

В основной сетке турнира Australian Open-2024 выступят шесть российских теннисистов. Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут в Мельбурне на кортах «Мельбурн-Парк» с 14 по 28 января.

В мужском разряде на Австралиан Оупен-2024 выступят следующие российские теннисисты: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

Матчи первого круга с участием россиян Australian Open-2024 в мужском разряде

  • Даниил Медведев (3) — Теренс Атман (Франция, Q)
  • Андрей Рублев (5) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия)
  • Карен Хачанов (15) — Даниэль Альтмайер (Германия)
  • Роман Сафиуллин — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28)
  • Александр Шевченко — Хауме Муньяр (Испания)
  • Павел Котов — Артур Риндеркнех (Франция)

Видеотрансляции матчей турнира «Большого шлема» в Австралии будут доступны по подписке в EurosportPlayer и в группах социальной сети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
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