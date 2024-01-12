Открытый чемпионат Австралии 2024: российские теннисисты в мужском разряде

Шесть российских теннисистов выступят на Australian Open-2024

В основной сетке турнира Australian Open-2024 выступят шесть российских теннисистов. Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут в Мельбурне на кортах «Мельбурн-Парк» с 14 по 28 января.

В мужском разряде на Австралиан Оупен-2024 выступят следующие российские теннисисты: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.

Матчи первого круга с участием россиян Australian Open-2024 в мужском разряде

Даниил Медведев (3) — Теренс Атман (Франция, Q)

Андрей Рублев (5) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия)

Карен Хачанов (15) — Даниэль Альтмайер (Германия)

Роман Сафиуллин — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28)

Александр Шевченко — Хауме Муньяр (Испания)

Павел Котов — Артур Риндеркнех (Франция)

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