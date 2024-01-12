Открытый чемпионат Австралии 2024: фавориты турнира у женщин

С 14 по 28 января состоится Australian Open 2024 в Мельбурне. Публикуем, кто является фаворитом турнира среди женщин.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко — действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии. В финальном матче теннисистка из Белоруссии переиграла представляющую Казахстан Елену Рыбакину. Прошлогодняя победа в Мельбурне стала для нее первой в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. В этом года белоруска также считается одной из фавортиток турнира.

Конкуренцию Соболенко составят теннисисты из топ-10. Это Ига Свентек, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, Мария Саккари, Кори Гауфф, Онс Жабер, Барбора Крейчикова.

Мнение букмекеров о фаворитах Australian Open-2024

Букмекеры называют фаворитом в женском турнире первую ракетку мира Игу Свентек.

Мнение экспертов о фаворитах Australian Open-2024

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова назвала фаворита Australian Open-2024 среди женщин.

«Рыбакина отлично подает. После поражения в финале в прошлом году она будет очень мотивирована. Так что, я думаю, для меня она сейчас фаворит. Данное покрытие ей подходит лучше, чем Свентек. И она должна быть очень уверена в себе, ведь она здорово здесь играла, доминировала. Это будет борьба между Свентек и Рыбакиной», — цитирует Навратилову TennisUpToDate.