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Сегодня, 23:29

Отец Карацева заявил, что россиянин может далеко пройти по сетке «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Казбек Карацев, отец российского теннисиста Аслана Карацева, отреагировал на победу сына в матче первого круга Открытого чемпионата Франции против австралийца Алексея Попырина.

«Переживал сегодня за подачу Аслана, можно было лучше. По игре, в целом, вопросов нет. Травма бедра, которая была в Мадриде, уже не беспокоит. Он отдохнул, не играл в Риме, получилось восстановиться. По физическому состоянию и технике все хорошо. Я думаю, он может далеко пройти по сетке, но как будет на деле — не знаю. Следующий соперник — Фрэнсис Тиафо. Он играет агрессивно, физически здоров и психологически устойчив. Американец будет биться за победу. Для Аслана в этом матче тоже многое будет зависеть от погоды. Если будут комфортные условия, то шансы пройти дальше психологически высокие», — цитирует Казбека Карацева Metaratings.ru.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Карацев сыграет с Фрэнсисом Тиафо из США. Матч между россиянином и американцем состоится 31 мая.

29-летний Карацев является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалистом одного турнира «Большого шлема» в миксте и победителем трех турниров АТР в одиночном разряде.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-karaceva-aslan-mozhet-daleko-proiti-po-setke-rolan-garros-travma-bedra-uzhe-ne-bespokoit-254960/
Теннис
Roland Garros
Аслан Карацев
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