Отец Джоковича поддержал Россию на Открытом чемпионате Австралии-2023

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича был замечен позирующим с болельщиками, которые принесли на Australian Open российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на издание The Telegraph.

На видео, которое попало в интернет, Срджан Джокович также произносит фразу: «Да здравствуют русские!»

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2023 Новак Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым. Родители Джоковича присутствовали на матче. Они впервые приехали в Мельбурн после первого из девяти титулов сына на Australian Open.

В полуфинале турнира сербский теннисист сыграет против американца Томми Пола.