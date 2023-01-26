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Сегодня, 11:12

Отец Джоковича поддержал Россию на Открытом чемпионате Австралии-2023

Алина Савинова
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Срджан Джокович.
Фото ИА REGNUM

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича был замечен позирующим с болельщиками, которые принесли на Australian Open российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на издание The Telegraph.

На видео, которое попало в интернет, Срджан Джокович также произносит фразу: «Да здравствуют русские!»

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2023 Новак Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым. Родители Джоковича присутствовали на матче. Они впервые приехали в Мельбурн после первого из девяти титулов сына на Australian Open.

В полуфинале турнира сербский теннисист сыграет против американца Томми Пола.

Источник: https://regnum.ru/news/3774244
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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