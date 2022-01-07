Отец Джоковича: «Они хотят унизить Новака. Его не просто задержали, он в тюрьме»

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о скандале с сыном, которого не пускают в Австралию.

«Новак и его команда подали те же документы, что и 25 других теннисистов, и у них не было никаких проблем — только у Новака, — приводит слова Срджана Джоковича Daily Mail. — Они хотят унизить Новака. Они могли бы сказать: «Новак, не приезжай», и это было бы нормально. Но нет, они хотят его унизить. Его не просто задержали, он в тюрьме».

По его словам, у теннисиста забрали все его вещи и оставили лишь с телефоном и без сменной одежды.

«Ему негде умыться. Он в тюрьме. Наша гордость — узник этих идиотов. Весь мир обязан подняться с Сербией. За свободу самовыражения, свободу слова, свободу поведения», — сказал он.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

В настоящее время он находится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.