Остапенко вышла во второй круг Roland Garros
13:18
Елена Остапенко в матче 1-го круга Roland Garros разгромила американку Мэдисон Бренгл — 6:2, 6:1. Матч длился час и три минуты. В следующем круге Остапенко сыграет с победителем пары Майяр Шериф (Египет) — Каролина Плишкова (Чехия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:2, 6:1
Нао Хибино (Япония) — Марта Костюк (Украина, Q) — 6:4, 6:0
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