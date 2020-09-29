Остапенко вышла во второй круг Roland Garros

Елена Остапенко в матче 1-го круга Roland Garros разгромила американку Мэдисон Бренгл — 6:2, 6:1. Матч длился час и три минуты. В следующем круге Остапенко сыграет с победителем пары Майяр Шериф (Египет) — Каролина Плишкова (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:2, 6:1

Нао Хибино (Япония) — Марта Костюк (Украина, Q) — 6:4, 6:0