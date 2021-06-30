Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла во второй круг Уимблдона.

В первом круге она обыграла Лейлу Фернандес со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 56 минут.

В следующем раунде Остапенко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в первом круге была сильнее Патричи Марии Тиг из Румынии (6:0, 3:6, 6:3).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:1, 6:2