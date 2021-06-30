Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
19:58
Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла во второй круг Уимблдона.
В первом круге она обыграла Лейлу Фернандес со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 56 минут.
В следующем раунде Остапенко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в первом круге была сильнее Патричи Марии Тиг из Румынии (6:0, 3:6, 6:3).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:1, 6:2
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