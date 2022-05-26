Остапенко проиграла 40-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко проиграла француженке Ализе Корне во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился со счетом 0:6, 6:1, 3:6.

Остапенко, 13-я ракетка мира, один раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Остапенко, 40-е место в рейтинге WTA, — пять эйсов, две двойные и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

В третьем круге турнира Корне встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ализе Корне (Франция) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 6:0, 1:6, 6:3