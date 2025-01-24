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Сегодня, 09:34

Остапенко и Сувэй вышли в финал парного турнира Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко и китаянка Си Сувэй в полуфинале парного турнира Australian Open обыграли канадку Габриэлу Дабровски и Эрин Рутклифф из Австралии.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. На счету победительниц 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В финале парного турнира Остапенко и Сувэй встретятся с чешкой Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 3) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 2) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Australian Open
Елена Остапенко
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