Осаке нет разницы, с кем играть в решающих матчах Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака 16 февраля после победы в 1/4 финала Australian Open над Си Сувэй (6:2, 6:2) во время флеш-интервью рассказала о борьбе за победу на турнире.

«Я никогда не смотрю «сетку» турнира. Все равно, если ты двигаешься к своей цели, постепенно придется выбить всех основных соперников. Сегодняшний матч? Я рада, что успела сыграть за час, это должно оставить мне больше сил на решающие игры», — заявила 23-летняя спортсменка.

Следующей соперницей Осаки станет победитель в паре Серена Уильямс (США) — Симона Халеп (Румыния).