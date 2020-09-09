Осака — в 1/2 финала US Open
03:44
Японка Наоми Осака одержала победу в четвертьфинале турнира «Большого шлема» в США. В двух сетах она переиграла Шелби Роджерс из США.
Следующей соперницей Осака сыграет против американки Дженнифер Брэди.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Наоми Осака (Япония) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:4
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/11/3/