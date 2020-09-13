Осака стала первой за 25 лет чемпионкой US Open, которая победила, уступив первый сет в финале

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу на US Open, уступив белоруске Виктории Азаренко в первом сете финала. Она стала первой за 25 лет, кому это удалось.

В первой партии Осака проиграла 1:6, но затем выиграла две партии — 6:3, 6:3. При этом во втором сете она уступала 0:2. Последней чемпионкой US Open, которая уступила в первом сете финала, но вырвала победу, была Аранта Санчес-Викарио. В 1994 году она победила Штеффи Графф (1:6, 7:6 (7:3), 6:3).

22-летняя Наоми Осака в третий раз в своей карьере выиграла турнир «Большого шлема».