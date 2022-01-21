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Сегодня, 13:34

Осака проиграла Анисимовой в решающем тай-брейке и вылетела с Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Наоми Осака.
Фото Twitter

Японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Осака уступила американке Аманде Анисимовой в трех сетах — 4:6, 6:3, 7:6 (10:5). При этом японка не смогла реализовать два матчбола при счете 5:4 в свою пользу в третьем сете.

В четвертом круге Анисимова сыграет с первой сеяной турнира, австралийкой Эшли Барти.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США) — Наоми Осака (Япония, 13) — 4:6, 6:3, 7:6 (10:5)

Теннис
Australian Open
Наоми Осака
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