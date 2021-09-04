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Осака после поражения на US Open собирается взять паузу в карьере

07:53
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Японская теннисистка Наоми Осака после поражения в третьем круге US Open от 73-й ракетки мира Лейлы Фернандес из Канады прокомментировала свое состояние.

«Я чувствую, что нахожусь на том этапе, когда мне надо понять, что делать дальше. Честно говоря, я не знаю, когда сыграю свой следующий матч. Думаю, я собираюсь сделать перерыв на некоторое время», — приводит слова Осаки Reuters.

Осака стала победительницей US Open в 2020 году. В 2021-м она завоевала один трофей, победив на Australian Open.

16 августа на пресс-конференции перед стартом турнира в Цинциннати журналист спросил Осаку: «Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то что многое получаете от ее внимания?» Японка расплакалась и на некоторое время покинула конференцию.

Ранее она снялась Открытого чемпионата Франции из-за психологических проблем.

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Сергей Разин все материалы автора

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