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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Осака одержала 19-ю победу подряд. Она не проигрывает с марта 2020 года

09:46

Наоми Осака вышла в полуфинал Australian Open. В четвертьфинале японка обыграла Си Сувэй из Тайваня со счетом 6:2, 6:2. Для Осаки это 19-я победа подряд.

Последний раз Осака проигрывала в марте 2020 года. При этом дважды она снималась с матчей перед выходом на корт.

Мировой рекорд по количеству побед подряд принадлежит чехословацко-американской теннисистке Мартине Навратиловой — 45.

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