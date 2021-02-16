Осака одержала 19-ю победу подряд. Она не проигрывает с марта 2020 года
09:46
Наоми Осака вышла в полуфинал Australian Open. В четвертьфинале японка обыграла Си Сувэй из Тайваня со счетом 6:2, 6:2. Для Осаки это 19-я победа подряд.
Последний раз Осака проигрывала в марте 2020 года. При этом дважды она снималась с матчей перед выходом на корт.
Мировой рекорд по количеству побед подряд принадлежит чехословацко-американской теннисистке Мартине Навратиловой — 45.
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