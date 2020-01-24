Осака не смогла защитить титул на Australian Open, проиграв 15-летней Гауфф

Японка Наоми Осака, которая является четвертой ракеткой мира, не смогла пробиться в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга она уступила 15-летней американке Кори Гауфф — 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 8 минут. Японка — действующая победительница турнира.

За право выйти в четвертьфинал Гауфф сразится с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) — Софья Кенин (США, 14).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Кори Гауфф (США) — Наоми Осака (Япония, 3) — 6:3, 6:4