Осака назвала встречу с Азаренко одним из самых сложных матчей года

Японка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча второго круга Roland Garros с представительницей Беларуси Викторией Азаренко. Она назвала предстоящую встречу одной из самых сложных игр года.

– В последнее время Виктория играет отлично, так что эта игра точно не будет похожа на нашу встречу в Риме. Меня ожидает один из самых сложных матчей года", – приводит официальный сайт WTA слова Осаки.

Осака и Азаренко дважды играли друг против друга. На Australian Open 2016 года победу одержала Азаренко, на турнире в Риме в 2018 году сильнее оказалась Осака.