Японка Наоми Осака переиграла американку Кори Гауфф в третьем круге US Open. Также в четвертый круг вышла швейцарка Белинда Бенчич, так как ее соперника Анетт Контавейт отказалась от борьбы.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Наоми Осака (Япония, 1) — Кори Гауфф (США, WC) — 6:3, 6:0

Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Анетт Контавейт (Эстония, 21) — 0:0 отказ 2-го игрок