Осака и Бенчич — в четвертом круге US Open
06:01
Японка Наоми Осака переиграла американку Кори Гауфф в третьем круге US Open. Также в четвертый круг вышла швейцарка Белинда Бенчич, так как ее соперника Анетт Контавейт отказалась от борьбы.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Наоми Осака (Япония, 1) — Кори Гауфф (США, WC) — 6:3, 6:0
Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Анетт Контавейт (Эстония, 21) — 0:0 отказ 2-го игрок