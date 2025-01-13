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Сегодня, 16:37

Осака победила Гарсию в первом круге Australian Open

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Наоми Осака в матче первого круга Australian Open в трех сетах обыграла француженку Каролин Гарсия — 6:3, 3:6, 6:3.

Во втором круге представительница Японии встретится с Каролиной Муховой из Чехии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:3, 3:6, 6:3

Источник: Сетка Открытого чемпионата Австралии
Australian Open
Каролин Гарсия
Наоми Осака
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