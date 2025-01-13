Осака победила Гарсию в первом круге Australian Open
Наоми Осака в матче первого круга Australian Open в трех сетах обыграла француженку Каролин Гарсия — 6:3, 3:6, 6:3.
Во втором круге представительница Японии встретится с Каролиной Муховой из Чехии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:3, 3:6, 6:3
Источник: Сетка Открытого чемпионата Австралии
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