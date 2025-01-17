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Сегодня, 10:31

Осака в третьем круге Australian Open матча против Бенчич снялась после первого сета

Сергей Разин
корреспондент
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Японская теннисистка Наоми Осака в третьем круге Australian Open против швейцарки Белинды Бенчич снялась в первом сете.

27-летняя японка снялась после проигранного первого сета 6:7 (3:7).

В 1/8 финала Бенчич встретится с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Лейла Фернандес (Канада).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Белинда Бенчич (Швейцария) — Наоми Осака (Япония) — 7:6 (7:3) отказ 2-го игрока

Australian Open
Белинда Бенчич
Наоми Осака
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