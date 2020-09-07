Организаторы US Open выступили с заявлением по Джоковичу

Организаторы турнира «Большого шлема» US Open опубликовали официальны пресс-релиз по инциденту с участием Новака Джоковича. Сербский теннисист ударил мячом в судью и ему засчитали поражение в матче 1/8 финала против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

«В соответствии со сводом правил турниров «Большого шлема», после его действий по преднамеренному удару по мячу опасно или по неосторожности или с небрежным пренебрежением к последствиям, рефери турнира US Open объявил Новака Джоковича дисквалифицированным на Открытом чемпионате США 2020 года. Из-за отстранения Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на турнире, и будет оштрафован на призовые деньги, выигранные на турнире, в дополнение к штрафам, наложенным в отношении правонарушения», — говорится в заявлении.