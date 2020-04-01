Организаторы US Open считают, что турнир не придется переносить

Глава Федерации тенниса США Дэнни Зауснер считает, что US Open в 2020 году не будет перенесен из-за пандемии коронавируса. Основная часть турнира должна пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

— Мы каждый день работаем с учетом того, что турнир состоится в срок, то есть квалификация стартует 24 августа, — цитирует AFP Зауснера. — Будем надеяться, что в обозначенный срок к нам приедут все спортсмены, и эти корты снова будут заполнены игроками.